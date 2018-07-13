В США 12 гражданам РФ предъявили новые обвинения по делу о «вмешательстве»
Вашингтон, 13 июля, 2018, 21:16 — ИА Регнум. Американская юстиция выдвинула новые обвинения против 12 российских граждан, в рамках расследования специального прокурора Роберта Мюллера дела о «российском вмешательстве в американские выборы». Об этом сегодня, 13 июля, объявил журналистам первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн.
Напомним, ранее американский минюст выдвинул обвинения против 12 сотрудников российских спецслужб, которые якобы причастны к хакерским атакам во время выборов президента США в 2016 году.
Розенстайн объявил, что речь идёт о 12 сотрудниках Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. Он утверждает, что они якобы взломали сайт американской избирательной комиссии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё в феврале минюст США предъявил обвинения 13 российским гражданам в рамках расследования уголовного дела о «вмешательстве России» в выборы.