Вашингтон, 13 июля, 2018, 21:16 — ИА Регнум. Американская юстиция выдвинула новые обвинения против 12 российских граждан, в рамках расследования специального прокурора Роберта Мюллера дела о «российском вмешательстве в американские выборы». Об этом сегодня, 13 июля, объявил журналистам первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Напомним, ранее американский минюст выдвинул обвинения против 12 сотрудников российских спецслужб, которые якобы причастны к хакерским атакам во время выборов президента США в 2016 году.

Розенстайн объявил, что речь идёт о 12 сотрудниках Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. Он утверждает, что они якобы взломали сайт американской избирательной комиссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё в феврале минюст США предъявил обвинения 13 российским гражданам в рамках расследования уголовного дела о «вмешательстве России» в выборы.