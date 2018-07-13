Помпео прибыл на переговоры с новым президентом Мексики
Мехико, 13 июля, 2018, 21:19 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл на переговоры с избранным президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, 13 июля передает агентство Reuters.
Gage Skidmore
Майкл Помпео
В составе делегации США также находятся Джаред Кушнер, зять и советник президента Дональда Трампа, министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен и министр финансов Стивен Мнучин.
Как сообщало ИА REGNUM, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, «левый популист», лидер движения Morena, был избран президентом Мексики 1 июля. Новый лидер латиноамериканской страны вступит в должность 1 декабря.
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