Мехико, 13 июля, 2018, 21:19 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Майк Помпео прибыл на переговоры с избранным президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, 13 июля передает агентство Reuters.

Gage Skidmore Майкл Помпео

В составе делегации США также находятся Джаред Кушнер, зять и советник президента Дональда Трампа, министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен и министр финансов Стивен Мнучин.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрес Мануэль Лопес Обрадор, «левый популист», лидер движения Morena, был избран президентом Мексики 1 июля. Новый лидер латиноамериканской страны вступит в должность 1 декабря.

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