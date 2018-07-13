Великий Новгород, 13 июля, 2018, 21:07 — ИА Регнум. В Новгородской области после 1 января 2012 года аварийными признаны 272 дома общей площадью 78 тыс. кв. м. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, о расселении ветхого жилья шла речь сегодня, 13 июля, в ходе рабочей встречи министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимира Якушева с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

Марина Каширская ИА REGNUM Дом на снос

Отмечалось, что для расселения вновь выявленного аварийного жилья требуется 2,7 млрд рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках завершившейся программы по расселению аварийных и ветхих домов новые квартиры получили около 3 тыс. жителей области, при этом, как отмечал губернатор Андрей Никитин, новой команде региональных управленцев пришлось тратить средства на исправления недостатков в тех случаях, когда люди получали некачественное жильё.

Никитин заявлял, что теперь власти усилят надзор перед выделением «каждой копейки из федеральных и региональных средств».