Москва, 13 июля, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Народный артист СССР Владимир Этуш находится в Пироговской больнице в Москве. Об этом 13 июля сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на директора театра имени Вахтангова Кирилла Крока.

Vakhtangov.ru Владимир Этуш

По его словам, 96-летнему актёру стало плохо во время отдыха в Италии. Вернувшись с супругой в Москву, Владимир Этуш решил пройти обследование.

«Состояние Владимира Абрамовича стабильное, нормальное. Он находится под наблюдением врачей», — сказал Крок.

Владимир Этуш — ветеран Великой Отечественной войны, народный артист СССР, лауреат Государственной премии РФ. За свою карьеру Этуш сыграл около ста ролей в театре и кино, в том числе в фильмах «Кавказская пленница», «Двенадцать стульев», «Иван Васильевич меняет профессию». С 2003 года — художественный руководитель Театрального института имени Бориса Щукина.