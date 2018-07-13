Киев, 13 июля, 2018, 20:57 — ИА Регнум. Украинский язык должен быть единственным государственным языком, считает 61% граждан Украины, сообщили 12 июля в социологической компании «Рейтинг», опубликовав данные исследования на официальном сайте компании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

За введение русского языка в отдельных регионах страны в качестве официального, при сохранении украинского как государственного, выступает 17% опрошенных. Два государственных языка поддерживает 19% населения Украины.

При этом даже на юго-востоке Украины русский язык поддерживает лишь около половины опрошенных, утвреждают социологи из «Рейтинга».

Напомним, в конце июня 2018 года русофобски настроенная украинская писательница Лариса Ницой, сославшись на конституцию, призвала штрафовать и сажать всех, кто осмеливается говорить на русском языке.

В 2008 году американская социологическая компания Gallup выяснила, что для 83% граждан Украины русский язык является родным.

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