Лондон, 13 июля, 2018, 20:39 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, 13 июля передает агентство Reuters.

The Royal Family ‏ Дональда Трампа и его супруга Мелания встретились с королевой

Встреча Трампа с Елизаветой II проходила в Виндзорском замке. Американский президент и британская королева осмотрели гвардию и побеседовали за чашкой чая. В чаепитии также участвовала жена президента США Меланья Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 13 июля Трамп провел переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Из Великобритании Трамп отправится в Финляндию, где 16 июля состоятся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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