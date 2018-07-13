Душанбе, 13 июля, 2018, 20:31 — ИА Регнум. Цены на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ в Таджикистане снова подскочили, пишет сегодня, 13 июля, «Авеста».

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Так, стоимость литра бензина достигает уже 8 сомони 30 дирам (56,2 рубля — на 8 рублей дороже), цена на дизельное топливо выросла до 8 сомони 20 дирам (55,5 рубля — на 4,5 рубля дороже) за литр, а самый популярный среди автовладельцев вид топлива — сжиженный газ — теперь стоит 5 сомони (почти 34 рубля — на 6,5 рубля больше) за литр.

Напомним, что в конце июня 2018 года цены на ГСМ уже поднимались. За десять дней цена на ГСМ взлетела на 3−5 рублей за литр. Тогда антимонопольная служба Таджикистана объяснила подорожание ростом цен на топливо на мировых биржах. На этот раз изменение цен связано с падением курса сомони. Доллар за сутки подорожал на 2,75%.

Прошлое повышение цен на автомобильное топливо уже сказалось на стоимости на автоперевозки. В частности, в Согдийской области с 10 июля на 20−30% выросли тарифы на проезд в общественном транспорте.