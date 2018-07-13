Осло, 13 июля, 2018, 20:26 — ИА Регнум. Сегодня в возрасте 87 лет скончался экс-глава МИД Норвегии, бывший министр обороны Норвегии, идеолог создания Баренц-региона и отец генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга Торвальд Столтенберг, сообщает thebarentsobserver.com.

Thebarentsobserver.com Торвальд Столтенберг в Киркенесе, 2006 год

Напомним, вместе с первым министром иностранных дел России после распада Советского Союза Андреем Козыревым Столтенберг начал переговоры в 1992 году о возможном региональном приграничном сотрудничестве на севере.

11 января 1993 года Норвегия, Швеция, Россия и Финляндия вместе с Европейской комиссией и наблюдателями из других стран подписали Киркенесскую декларацию, в которой изложены основы для сотрудничества в Баренцевом регионе.

«В 1992 году я увидел возможность превратить эту закрытую границу между Норвегией и Россией в мост вместо барьера, изменив отношения от конфронтации к сотрудничеству», — сказал однажды Столтенберг.

Столтенберг продолжал быть сильным сторонником сотрудничества между народами и северной Россией в течение 25 лет с момента подписания Киркенесской декларации. В 2011 году он был назначен почетным доктором Северного федерального арктического университета в Архангельске.