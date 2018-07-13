Газа, Палестина, 13 июля, 2018, 20:37 — ИА Регнум. Военные убили несовершеннолетнего палестинца в ходе подавления протестов на границе с сектором Газа, 13 июля передает агентство Associated Press.

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По сообщению медиков из Газы, 15-летний юноша получил смертельное огнестрельное ранение во время попытки штурма пограничных заграждений.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами беспорядков в Газе с марта стали более 130 палестинцев.

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