Киев, 13 июля, 2018, 20:36 — ИА Регнум. В Киеве на станциях метро образовались огромные очереди, сообщило 13 июля издание «Обозреватель» со ссылкой на очевидцев.

lawrence's lenses Метрополитен

С самого утра возле касс киевского метро стали образовываться очереди, к вечеру ситуация ухудшилась. На самых популярных станциях очереди насчитывали 150−200 человек, сообщили жители Киева в социальных сетях.

Люди максимально пополняют и скупают проездные, поскольку с завтрашнего дня разовая поездка в метро будет стоить около 19 рублей. Сейчас стоимость жетона составляет примерно 12 рублей.

Напомним, решение об удорожании проезда в Киеве было принято киевской администрацией в средине мая 2018 года.