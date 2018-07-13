Пенза, 13 июля, 2018, 20:21 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области собрались на внеочередное заседание для обсуждения проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Законопроект был принят большинством голосов, однако депутаты сочли необходимым внести ряд поправок, сообщили ИА REGNUM в парламенте.

Пенсионеры

По словам спикера Валерия Лидина, законопроект был рассмотрен на президиуме, на трехсторонней сессии, во время встреч с руководителями профсоюзных организаций, на заседании Ассоциации промышленников.

Единоросс Виктор Кондрашин предложил подумать об уменьшении сроков выхода на пенсию для женщин и отметил, что изменение пенсионного законодательства должно сопровождаться позитивными сдвигами в экономике и социальной сфере. Его однопартиец Василий Чернышов предложил снизить процентные ставки и повысить доступность кредитов для малого и среднего бизнеса, а также обеспечить гарантии трудовой занятости людям предпенсионного возраста, создать условия для повышения квалификации или обучения и переподготовки.

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Представитель «Единой России» Александр Гуляков подчеркнул, что изменения «давно назрели», необходимо говорить правду, «а не зарабатывать на этом непростом вопросе политический капитал». Он сообщил, что в Пензенской области на 480 тыс. работающих граждан приходится 440 тыс. пенсионеров.

От депутатов фракции также прозвучали следующие предложения: усилить меры ответственности работодателей и работников за нарушение требований трудового законодательства; внедрить дополнительные механизмы по гарантии и защите трудовых прав граждан предпенсионного возраста; разработать правовые основания для реализации ст. 20 Конвенции ООН против коррупции с тем, чтобы средства, добытые незаконным путем, были обращены в доход государства; проработать систему стимулирования предприятий к трудоустройству людей старшего возраста, создание для них налоговых преференций; снизить пенсионный возраст для многодетных матерей; сократить сроки выхода на пенсию людям рабочих профессий.

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В то же время представители фракции КПРФ не поддержали законопроект. Так, Алексей Петров заявил о необоснованности повышения сроков пенсионного возраста. Георгий Камнев выступил за повышение налога для крупного бизнеса, призвал разработать меры для увеличения эффективности труда и снижения процентных ставок по банковским кредитам.

Депутат от «Справедливой России» Валерий Плахута предложил альтернативный проект пенсионной реформы — он считает необходимым применять прогрессивную шкалу налогообложения, отменить транспортный налог, снизить налоговые ставки для малого и среднего бизнеса.

За принятие законопроекта проголосовали 28 депутатов, трое — против. Всего в пензенском парламенте 36 депутатов: двое депутатов представляют КПРФ, по одному — «Справедливую Россию» и ЛДПР, остальные депутаты состоят в партии «Единая Россия».

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Напомним, ранее законопроект поддержали в соседних регионах — Марий Эл, Чувашии, Татарии и Нижегородской области. В Татарии и Чувашии даже не стали проводить заседания парламентов, а ограничились обсуждениями профильных комитетов, которые поддержали инициативу, отмечая, что изменения пенсионного законодательства давно назрели. Впрочем, коммунисты Татарии так не считают и выступили против законопроекта. Не поддержали нововведения и представители КПРФ в Нижегородском парламенте, отметив, что нижегородские мужчины попросту не доживут до нового срока выхода на пенсию, а представители ЛДПР заявили, что «весь наш отзыв — это категорическое «нет».

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 июля Общественная палата Пензенской области будет обсуждать изменения пенсионного законодательства с гражданами.

«Мы уверены, что у жителей нашего региона много вопросов по проекту закона, на которые они хотели бы получить ответы», — считают в организации.

Причем обсуждения будут проводиться как в форме личного приема граждан, так и по горячей телефонной линии.

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В Общественной палате заверили, что все предложения и обращения жителей региона будут направлены законодателям для рассмотрения и учета мнений.