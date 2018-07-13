Анкара, 13 июля, 2018, 20:17 — ИА Регнум. Власти Турции приняли решение больше не продлевать режим чрезвычайного положения в стране, введённый после попытки государственного переворота летом 2016 года, передаёт Hürriyet.

Neha Viswanathan

Как заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, власти республики намерены продолжать борьбу с терроризмом, и в случае возникновения угрозы чрезвычайное положение может быть введено вновь.

Напомним, режим ЧП был объявлен в Турции 20 июля 2016 года после того, как в ходе неудачной попытки госпереворота погибли свыше 250 человек. После этих событий десятки тысяч человек в стране были арестованы и уволены с государственной службы.

Срок действия чрезвычайного положения продлевался семь раз (в последний раз — в апреле этого года) и истекает 18 июля.