Нью-Йорк, США, 13 июля, 2018, 20:27 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию по сокращению совместной миротворческой миссии с Африканским союзом (ЮНАМИД) в суданской провинции Дарфур, 13 июля передает агентство Associated Press.

United Nations Photo Миротворцы в Дарфуре

Резолюция, которая была единогласно одобрена 15 членами СБ ООН, предполагает сокращение численности ЮНАМИД с 8735 до 4050 человек к 30 июня 2019 года.

Миссия ЮНАМИД была создана для защиты гражданских лиц и поддержания порядка в суданской провинции Дарфур в 2007 году.

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