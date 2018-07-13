Киев, 13 июля, 2018, 20:16 — ИА Регнум. С начала 2018 года ремонтными подразделениями ВСУ отремонтированы более 2500 единиц вооружения и военной техники, заявил 13 июля заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции генерал-лейтенант Анатолий Петренко во время брифинга в клубе кабинета министров Украины.

7th Army Training Comma Военные учения. Украина

При этом оборонные предприятия Украины отремонтировали 260 единиц техники с начала года.

Петренко также отметил, что в первом полугодии в состав военно-морских сил Украины зачислены четыре малых бронированных артиллерийских катера.

Напомним, 6 июля на полигоне в Ровенской области во время стрельб взорвался миномет «Молот». В результате трое солдат погибли, девять ранены. Комиссия, расследующая инцидент, склонна винить во взрыве солдат, которые якобы по неосторожности зарядили сразу две мины, однако многие эксперты говорят о плохом качестве украинской копии советского миномета.

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