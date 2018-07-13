Патриарх Кирилл в Екатеринбурге: фоторепортаж
Екатеринбург, 13 июля, 2018, 20:11 — ИА Регнум. Патриарх Кирилл 13 июля прибыл в Свердловскую область. После прилёта он проехал в Храм-на-Крови, который был возведён в 2003 году на месте расстрела бывшего российского императора Николая Романова, его семьи и слуг.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Патриарх в Храме-на-Крови
Алексей Колчин ИА REGNUM
Храм-на-Крови
Алексей Колчин ИА REGNUM
Сёстры милосердия
Алексей Колчин ИА REGNUM
Юные прихожане
Возле храма его ждали сотни прихожан. Подробно — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
В храме многолюдно
Алексей Колчин ИА REGNUM
Внутри храма
Алексей Колчин ИА REGNUM
Патриарх
Алексей Колчин ИА REGNUM
В храме
Алексей Колчин ИА REGNUM
На службе
Алексей Колчин ИА REGNUM
Мощи великой княгини Елизаветы Фёдоровны