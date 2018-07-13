Екатеринбург, 13 июля, 2018, 20:11 — ИА Регнум. Патриарх Кирилл 13 июля прибыл в Свердловскую область. После прилёта он проехал в Храм-на-Крови, который был возведён в 2003 году на месте расстрела бывшего российского императора Николая Романова, его семьи и слуг.

Алексей Колчин ИА REGNUM Патриарх в Храме-на-Крови

Алексей Колчин ИА REGNUM Храм-на-Крови

Алексей Колчин ИА REGNUM Сёстры милосердия

Алексей Колчин ИА REGNUM Юные прихожане

Возле храма его ждали сотни прихожан. Подробно — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM В храме многолюдно

Алексей Колчин ИА REGNUM Внутри храма

Алексей Колчин ИА REGNUM Патриарх

Алексей Колчин ИА REGNUM В храме

Алексей Колчин ИА REGNUM На службе