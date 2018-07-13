Лондон, 13 июля, 2018, 19:45 — ИА Регнум. Полиция Великобритании утверждает, что обнаружила источник нервно-паралитического вещества типа «Новичок», которым отравились двое британских подданных в английском городе Эймсбери. Об этом сегодня, 13 июля, сообщает Reuters.

(сс) Steve Johnson Бутылка

По заявлению Скотленд-Ярда, нервно-паралитическое вещество находилось в небольшой бутылке, которая была найдена дома у пострадавшего мужчины. В полиции указали, что проведенные тесты подтвердили, что внутри флакона был именно «Новичок».

Как вещество попало в бутылку и как бутылка попала в дом пострадавшего — не уточняется.

Напомним, что вторая пострадавшая в результате отравления, в котором безосновательно обвиняют Россию, — Дон Стёрджесс — скончалась 8 июля.