Краснодар, 13 июля, 2018, 19:44 — ИА Регнум. На побережье Чёрного моря в предстоящие дни существует опасность формирования смерчей. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Иван Айвазовский. Буря на Черном море. 1873

Как уточняется, возникновение смерчей возможно на участке побережья от Анапы до Магри с вечера 14 июля до 16 июля включительно.

Сообщается, что также с вечера 13 июля и до 16 июля из-за ожидаемых ливней с грозой и градом возможно повышение уровня воды в малых реках и водотоках бассейна Кубани и в реках Черноморского побережья.

Спасатели рекомендуют гражданам проявлять осторожность и воздержаться от отдыха вблизи воды в указанные дни.