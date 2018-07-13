Комитет Госдумы РФ по культуре может возглавить Елена Ямпольская: СМИ
Москва, 13 июля, 2018, 19:39 — ИА Регнум. Председатель редакционной коллегии газеты «Культура» Елена Ямпольская является основным кандидатом на пост главы комитета Государственной Думы РФ по культуре, сообщает «Газета.Ru». Напомним, пост стал вакантным после кончины Станислава Говорухина.
В настоящее время единоросс Ямпольская является первым заместителем председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
«Я к Елене хорошо отношусь, — заявил научный руководитель факультета Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ Михаил Швыдкой. — Она умная, очень глубокая, профессиональная женщина. Кандидат высоких преимуществ, неравнодушный к культуре».
«Я приветствую это назначение, — отметил российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Сергей Урсуляк. — Елена Ямпольская — серьезный и думающий человек. Я ее помню еще по газете «Известия». Я считаю, что все изменится в лучшую сторону в сфере культуры с её приходом, я слышал ее выступление на Совете при президенте — очень хорошее выступление и глубокие мысли».
«Блестящая кандидатура, — уверен российский композитор, лауреат Государственной премии Российской Федерации Эдуард Артемьев. — Я знаю Елену давно — это замечательный ум и выдающаяся женщина. Умна, красива, полна достоинств. Она возродила газету «Культура», собственно говоря. Мне, честно говоря, жаль, что она уходит в другую систему. Была же умирающая газета, а она ее подняла из пепла. Жаль, если после ее ухода та опять рухнет».
«Я считаю, что это очень профессиональный человек, всей душой болеющий за культуру, — отметила генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова. — Елена Ямпольская — оптимальная кандидатура на пост председателя комитета по культуре — и по своему послужному списку, по своим компетенциям и по человеческим качествам, авторитету и знанию отрасли. Вы знаете, что отличает Ямпольскую от других кандидатов? Видение того, как должна развиваться культура, на что нужно направить первоочередные усилия — в общем-то, это всегда четко изложено во всех ее выступлениях на заседаниях Совета по культуре и искусству при президенте РФ».