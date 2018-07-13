Москва, 13 июля, 2018, 19:39 — ИА Регнум. Председатель редакционной коллегии газеты «Культура» Елена Ямпольская является основным кандидатом на пост главы комитета Государственной Думы РФ по культуре, сообщает «Газета.Ru». Напомним, пост стал вакантным после кончины Станислава Говорухина.

Dima Елена Ямпольская

В настоящее время единоросс Ямпольская является первым заместителем председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Я к Елене хорошо отношусь, — заявил научный руководитель факультета Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ Михаил Швыдкой. — Она умная, очень глубокая, профессиональная женщина. Кандидат высоких преимуществ, неравнодушный к культуре».

«Я приветствую это назначение, — отметил российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Сергей Урсуляк. — Елена Ямпольская — серьезный и думающий человек. Я ее помню еще по газете «Известия». Я считаю, что все изменится в лучшую сторону в сфере культуры с её приходом, я слышал ее выступление на Совете при президенте — очень хорошее выступление и глубокие мысли».

«Блестящая кандидатура, — уверен российский композитор, лауреат Государственной премии Российской Федерации Эдуард Артемьев. — Я знаю Елену давно — это замечательный ум и выдающаяся женщина. Умна, красива, полна достоинств. Она возродила газету «Культура», собственно говоря. Мне, честно говоря, жаль, что она уходит в другую систему. Была же умирающая газета, а она ее подняла из пепла. Жаль, если после ее ухода та опять рухнет».

«Я считаю, что это очень профессиональный человек, всей душой болеющий за культуру, — отметила генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова. — Елена Ямпольская — оптимальная кандидатура на пост председателя комитета по культуре — и по своему послужному списку, по своим компетенциям и по человеческим качествам, авторитету и знанию отрасли. Вы знаете, что отличает Ямпольскую от других кандидатов? Видение того, как должна развиваться культура, на что нужно направить первоочередные усилия — в общем-то, это всегда четко изложено во всех ее выступлениях на заседаниях Совета по культуре и искусству при президенте РФ».