Бишкек, 13 июля, 2018, 19:32 — ИА Регнум. Сторонники оппозиционера Фетуллаха Гюлена, разыскиваемого турецкими властями за организацию вооруженного путча, могут попытаться устроить госпереворот и в другой стране, где есть университеты и школы сети «Себат». Об этом заявил посол Турции в Киргизии Женгиз Камиль Фырат на пресс-конференции в Бишкеке сегодня, 13 июля.

Fgulen.ru Фетхуллах Гюлен

По словам дипломата, турецкий богослов начал создавать свою «систему» около 50 лет назад, внедряя обучавшихся в «Себате» граждан в госорганы Турции для того, чтобы впоследствии получить власть в стране.

Он также отметил, что аналогичные структуры Гюлен учредил еще в 171 стране мира, а значит, схожая с Турцией ситуация могла произойти в любой из них. При этом посол заострил внимание на том, что сеть турецких школ и лицеев «Себат», а также университет «Ала-Тоо» в Киргизии тоже были основаны сторонниками Гюлена.

«Когда мы спросили у властей Киргизии, зачем они препятствуют закрытию этой организации, нам было сказано, что школы дают качественное образование. Если проблема в этом, мы готовы предложить вашей республики альтернативу — сотрудничество в рамках государственного фонда «Маариф».

Подводя итог, турецкий дипломат сообщил, что это позволило бы увеличить зарплаты преподавателей этих учебных заведений с 30 тысяч до 40 тысяч сомов (с 27,2 тысячи до 36,3 тысячи рублей), а также уменьшить плату за обучение для школьников и студентов.

ИА REGNUM напоминает, что турецкие власти обвиняют исламского богослова и оппозиционного политика Фетхулаха Гюлена в организации попытки государственного переворота, основной движущей силой которого должны были стать военные — в мятеже принимали участие в том числе представители командования армии, ВВС и флота Турции.

Отметим, что ранее власти Турции неоднократно выдвигали требование о закрытии работающих в Киргизии турецких лицеев сети «Себат» и университета «Ататюрк — Алатоо», обосновывая это тем, что они были учреждены сторонниками Фетуллаха Гюлена.

Читайте также: Турецкие власти угрожают Киргизии ухудшением отношений

В ответ на это киргизские власти потребовали от турецкой стороны не приравнивать школьников «Себата» к террористам, а также переименовали эту образовательную сеть в «Сапат» и ввели в состав ее учредителей министерство образования Киргизии.