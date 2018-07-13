Сыктывкар, 13 июля, 2018, 19:28 — ИА Регнум. В первом полугодии в Коми введено около 140 тысяч квадратных метров жилья, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в этом году в регионе запланировано ввести в эксплуатацию не менее 251 тыс. кв. метров жилья с последующим ежегодным увеличением.

Лидером по объёму введённого в строй жилья среди городских округов стал Сыктывкар, где сдано более 92 тысяч квадратных метров. Среди районов на первом месте Сыктывдин — здесь построили 12 тысяч квадратных метров жилья.

Прирост объёмов связан с вводом значительно большего количества многоквартирных и индивидуальных жилых домов, чем за аналогичный период прошлого года.

Добавим, что сразу несколько городов Коми возглавили антирейтинг самых дешевых квартир в России. По данным портала Domofond.ru, в Воркуте (средняя стоимость одного квадратного метра — 11 454 руб.) и Инте зафиксированы рекордно низкие цены квартир на вторичном рынке, а Печора попала в тройку лидеров, где цены на квартиры в течение года стремительно снижались.

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