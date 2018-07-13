Москва, 13 июля, 2018, 19:28 — ИА Регнум. На настроениях в обществе в первую очередь сказалось повышение цен на бензин, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов, комментируя результаты нового опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Бензоколонка

«Результат нового опроса ВЦИОМ в общем-то предсказуем. Некоторое снижение рейтинга правительства и вообще власти — это такие сезонные изменения, — рассказал политолог, — В данном случае так сложилось, что повышение цен на бензин, слухи об изменениях в пенсионном законодательстве, весенне-летний период — все совпало одновременно и достаточно резко».

«В первую очередь, конечно, на настроениях в обществе сказались цены на бензин. Сейчас ситуация исправляется, протестная активность невысокая, и это в основном связано с летом. Летом она всегда в России ниже, у нас более заметна осенне-зимняя протестная активность, если она бывает вообще, — отметил Вячеслав Смирнов. — И, конечно, дело в том, что нет вожаков протестной активности, потому что это требует и финансов, и организации, а профсоюзы и коммунисты уже не те, что раньше».

«Сейчас поддержка правительства и власти растет, а также растет поддержка «Единой России», хотя и незначительно. Посмотрим, какой будет пик после единого дня голосования и ближе к середине осени», — завершил свой комментарий директор Института политической социологии.

Напомним, по данным нового опроса ВЦИОМ, деятельность президента РФ Владимира Путина одобряют почти две трети россиян, правительства РФ — немногим более трети.

С начала месяца наблюдается положительная коррекция оценок деятельности главы государства. По среднему значению за период с 2 по 8 июля деятельность президента одобряют 63,4% респондентов, с 25 июня по 1 июля этот показатель составлял 62,5%. Деятельность председателя правительства Дмитрия Медведева одобряют 31,2% респондентов (неделей раньше — 29,5%), работу Кабинета министров — 38% опрошенных (неделей раньше — 36,3%).

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