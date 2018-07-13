Аддис-Абеба, 13 июля, 2018, 20:36 — ИА Регнум. Эритрея открывает посольство в Аддис-Абебе — после двух десятилетий вражды между двумя африканскими странами, 13 июля передает агентство Reuters.

Vob08 Аддис Абеба. Эфиопия

Согласно сообщению правительства Эфиопии, посольство Эритреи в Аддис-Абебе возобновит работу в воскресенье 15 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля в столице Эритреи Асмэре состоялось подписание мирного договора между Эфиопией и Эритреей. Президент Эфиопии Исайяс Афверки намерен посетить Аддис-Абебу 14 июля.

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