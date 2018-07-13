Асмэра, 13 июля, 2018, 19:31 — ИА Регнум. Президент Эритреи Исайяс Афверки прибудет с официальным визитом в Эфиопию, 13 июля передает агентство Reuters.

Clay Gilliland Танковое кладбище. Асмэра. Эритрея

Лидер африканской страны проведет у соседей выходные 14 и 15 июля. В ходе визита запланированы переговоры Афверки с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом и другими официальными лицами.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля в Асмэре Ахмед и Афверки подписали мирный договор между Эфиопией и Эритреей. Две африканские страны враждовали с конца 1990-х годов.

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