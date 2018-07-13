МИД Финляндии: встреча Путина с Трампом произойдёт утром или днём 16 июля
Хельсинки, 13 июля, 2018, 19:18 — ИА Регнум. Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом состоится в столице Финляндии — Хельсинки 16 июля утром или днём. Об этом сегодня, 13 июля, пишет газета Ilta-Sanomatсо ссылкой на МИД Финляндии.
По данным издания, Трамп и Путин встретятся в понедельник, 16 июля, между 8:00 и 16:00 в Хельсинки по местному времени (совпадает с московским).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что по итогам переговоров Трамп и Путин дадут совместную пресс-конференцию. Также песков отметил, что совместное заявление стороны ещё не согласовали.
Американская сторона, в свою очередь, сообщала, что сперва Трамп переговорит с Путиным с глазу на глаз, а затем переговоры состоятся в расширенном формате.