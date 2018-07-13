Хельсинки, 13 июля, 2018, 19:18 — ИА Регнум. Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом состоится в столице Финляндии — Хельсинки 16 июля утром или днём. Об этом сегодня, 13 июля, пишет газета Ilta-Sanomatсо ссылкой на МИД Финляндии.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

По данным издания, Трамп и Путин встретятся в понедельник, 16 июля, между 8:00 и 16:00 в Хельсинки по местному времени (совпадает с московским).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что по итогам переговоров Трамп и Путин дадут совместную пресс-конференцию. Также песков отметил, что совместное заявление стороны ещё не согласовали.

Американская сторона, в свою очередь, сообщала, что сперва Трамп переговорит с Путиным с глазу на глаз, а затем переговоры состоятся в расширенном формате.