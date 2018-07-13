Москва, 13 июля, 2018, 19:24 — ИА Регнум. Шесть десятков граждан Нигерии, приехавших в Россию на чемпионат мира по футболу, запросили убежища, 13 июля передает агентство Associated Press.

(сс) Кирилл Венедиктов Нигерийские болельщики

Нигерийцы, которые разбили палаточный лагерь у посольства, въехали в Россию по «карте болельщика», которая не предполагает наличие визы. По их словам, у них нет обратных билетов, денег и еды, а на родине их ждут притеснения.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля уже происходили единичные случаи запросов на предоставление убежище в России болельщиками из Нигерии.

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