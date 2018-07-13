Москва, 13 июля, 2018, 19:01 — ИА Регнум. Истребители ВВС Южной Кореи и Японии сопровождали два ракетоносца Ту-95МС ВКС России, которые выполняли полёт в акватории Японского и Желтого морей и в западной части Тихого океана, сообщили 13 июля в пресс-службе Минобороны России.

Виктор Добровольский. Да здравствует могучая авиация страны социализма. 1939

По информации ведомства, российские стратегические ракетоносцы осуществляли плановый полёт над нейтральными водами. Cамолёты дальней авиации сопровождались экипажами многоцелевых истребителей Су-35C.

Сообщается, что на отдельных этапах маршрута российские воздушные суда сопровождали южнокорейские истребители F-15 и F-16, а также японские F-2A.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что полёт выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.