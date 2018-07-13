Мехико, 13 июля, 2018, 19:10 — ИА Регнум. Прокуратура Мексики назвала вероятную причину обрушения торгового центра Artz Pedregal в Мехико, 13 июля передает агентство Associated Press.

(сс) Angelo Giordano Обрушение

Согласно заявлению офиса прокуратуры, причиной аварии мог стать сад на крыше недавно построенного торгового комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля в Мехико обрушился торговый центр Artz Pedregal. Жертв и пострадавших в результате аварии не было — обрушение произошло за пять минут, однако персонал и посетителей молла удалось вовремя эвакуировать.

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