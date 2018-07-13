Архангельск, 13 июля, 2018, 18:51 — ИА Регнум. С реконструкцией производства крупнейшего в России и Европе лесохимических производств — Архангельского целлюлозно-бумажного комбината — ознакомился в ходе своего визита в регион полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Appm.ru Полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Александр Беглов посетил АЦБК

В настоящий момент на предприятия реализуется приоритетный инвестиционный проект «Реконструкция производства картона». Этот проект включен в перечень приоритетных приказом Минпромторга России. В результате его реализации мощность по варке целлюлозы увеличится до 976,8 тысячи тонн в год.

Сейчас на комбинате ведётся большой комплекс работ — это и реконструкция картоноделательных машин, и создание нового потока по варке полуцелюллозы, и реконструкция теплоэлектростанции.

Общий объем инвестиций в рамках проекта оценивается в 10,8 миллиарда рублей. На данный момент сумма вложений составила уже 8,6 миллиарда. Завершена модернизация картоноделательной машины № 1, введён в эксплуатацию цех по варке полуцеллюлозы.

Также Александр Беглов осмотрел строительную площадку, где возводится новая выпарная станция. Она обеспечит две картоноделательных машины после их реконструкции. А установка для сжигания газов, образующихся в процессе производства, полностью исключит выбросы с новой выпарной станции. От этого наибольшую выгоду получит окружающая среда.

В целом же, как отмечают эксперты, уникальным этот проект делает использование самого современного на сегодняшний день в России оборудования с высокой энергоэффективностью, низким влиянием на окружающую среду и максимальной автоматизацией всех процессов.

Александр Беглов обратил внимание на необходимость активной работы по переводу комбината и других предприятий области на газ. В планах комбината перевести один из котлов на газ — к 2021 году.

Работу предприятия полпред оценил положительно.

«Сегодня мы увидели современное производство целлюлозы, которое соответствует требованиям по созданию высокотехнологичных рабочих мест. Порадовало, что почти все предприятия в регионе являются социально ответственными и не только создают рабочие места, но и помогают власти в решении важнейших социальных вопросов», — отметил Александр Беглов.

Справка:

Архангельский ЦБК основан в 1940 году. Является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий.

Единственный акционер АЦБК — австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH.

Комбинат производит десятую часть всей выпускаемой в России целлюлозы, 13 процентов офсетной бумаги и более 18 процентов тарного картона.

По итогам прошлого года чистая прибыль предприятия составила 5,8 млрд рублей, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней — 2,9 млрд рублей.