Лондон, 13 июля, 2018, 18:48 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» — это «большая ошибка. Об этом он сказал сегодня, 13 июля, на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ангела Меркель

«Я считаю ужасной вещью то, что делает Германия… Ангела Меркель совершает большую ошибку… Я слышал, что Германия будет получать 60—70% всех энергоносителей от России», — сказал Трамп.

Более того, президент США сказал, что для него вся эта ситуация с «Северным потоком — 2» является «огромной трагедией».

«Думаю, что это ужасная вещь, которая была сделана, когда ты направляешь миллиарды, миллиарды долларов в Россию из Германии», — сетует Трамп.