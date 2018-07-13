Москва, 13 июля, 2018, 18:44 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на защиту товарных знаков с географическим наименованием, внесла в Госдуму группа сенаторов и депутатов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM 13 июля.

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Речь идёт о том, чтобы прописать в законе новые термины — наименовании мест происхождения товаров (НМПТ) и географическое указание (ГУ). Так, под географическим указанием предлагается считать обозначение, которое позволяет идентифицировать товар как произведённый на территории определённого географического объекта. Таким образом, качество, репутация или другие характеристики товара в этом случае будут определяться его географическим происхождением, поэтому на такой территории должно находиться хотя одного из производств товара.

При этом под наименованием места происхождения товара предлагается считать современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, которое стало известным из-за природных условий или других факторов, повлиявших на качество товара. На территории данного географического объекта должны осуществляться все стадии производства товара, влияющие на формирование его особых свойств.

По предложению авторов законопроекта, наименованию места происхождения товара и географическому указанию будут предоставляться правовая охрана наравне с защитой интеллектуальных прав. При этом заявитель самостоятельно сможет определить, на охрану какого объекта, ГУ или НМПТ, он может претендовать.

«Активное использование НМПТ способствует повышению известности региона, вложению инвестиций в его развитие, сохранению сельских поселений, увеличению рабочих мест, развитию туризма», — отмечают авторы инициативы.

По их данным, сегодня в РФ действуют 170 регистраций НМПТ, причём 135 из них — российские, поэтому предложенные нововведения необходимы.

«Введение охраны ГУ наряду с охраной НМПТ соответствует современным мировым тенденциям», — отмечают сенаторы.

Обязательства по охране географических указаний возникли у РФ в связи со вступлением в ВТО, члены которого должны продумать способы охраны ГУ на своей территории. Аналогичные требования содержатся и в договоре о Евразийском экономическом союзе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила каждому сенатору зарегистрировать новый региональный бренд для продвижения. Задание члены Совфеда должны будут выполнить в течение 2018 года.