Ивдель, Свердловская область, 13 июля, 2018, 18:42 — ИА Регнум. В районе города Ивделя Свердловской области нет подтопленных жилых домов. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

66.mchs.gov.ru Рассматривают карту местности

Глава управления Виктор Теряев и специалисты МЧС облетели на вертолёте «Ми-8» зону подтопления. Сейчас в ней находится 52 придомовых территории. На месте круглые сутки работают спасатели, которые помогают местным жителям. 13 июля от граждан поступило семь просьб помочь добраться до магазина. В лодке людей отвезли до магазина и затем доставили назад.

Напомним, ситуация осложнилась из-за сильных дождей. Река Ивдель вышла из берегов. Сейчас вода уходит.