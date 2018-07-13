Нью-Йорк, США, 13 июля, 2018, 19:01 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН ввел эмбарго на поставки оружия в Южный Судан, 13 июля передает агентство Reuters.

DFID Южный Судан

За резолюцию, предложенную США, проголосовали девять стран. Россия, Китай, Боливия, Экваториальная Гвинея и Казахстан воздержались. С критикой резолюции выступила Эфиопия, однако африканская страна также воздержалась при голосовании.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Южном Судане, которая унесла десятки тысяч жизней и привела к бегству из страны миллионов людей, не прекращается с 2011 года. Вопрос эмбарго на поставки оружия в африканскую страну обсуждался в ООН примерно столько же.

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