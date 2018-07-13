Киев, 13 июля, 2018, 18:36 — ИА Регнум. Верховная Рада Украины не смогла переизбрать состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК), потому что во власти «обострился внутренний конфликт». Об этом 13 июля в эфире канала NewsONE заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник.

Пауль де Вос. Кошачий бой в кладовке. 1596

«То, что мы видели в Раде — это верхушка конфликта. На самом деле, этот конфликт разворачивался и в правительстве. Мы видели ситуацию вокруг главы Государственной фискальной службы и проблему в окружении Гройсмана и кризис доверия между «Народным фронтом» и «Блоком Петра Порошенко». Все это привело к тому, что сегодня власть расщеплена и заблокирована», — сказал Бортник.

Он сообщил, что «Народный фронт» «саботировал голосование» за новый состав ЦИК.

«Тот состав, который предложил президент, не учитывает интересы «Народного фронта»… БПП, который имеет 130 народных депутатов, пытался протянуть шесть представителей в ЦИК. А «Народный фронт», который имеет 70 депутатов, ему отдавали только троих. Более того, БПП предложил НФ ещё и отказаться от одного кандидата, чтобы у БПП было пять, у НФ — два… Учитывая аффилированные политические структуры — «Воля народа», «Возрождение» и другие, президент бы контролировал девять — десять членов комиссии минимум. Он бы получил абсолютный контроль… НФ не может соглашаться на такой сценарий», — добавил Бортник.

Эксперт также прогнозирует, что власти попытаются сфальсифицировать выборы 2019 года.

«Что меня особенно поражает, это то, как они отчаянно борются за состав ЦИК. Это наталкивает на мысль, что выборы собираются фальсифицировать. Честные выборы никому не нужны… Согласно квотам «Оппоблок» имеет право претендовать на два места в ЦИК, а не на одно. Такое впечатление, что власть собирается фальсифицировать выборы», — подытожил Бортник.

Как сообщалось, 13 июля парламент Украины не смог провести ротацию в Центризбиркоме. Таким образом, вопрос обновления состава ЦИК откладывается до осени. Срок действия полномочий 13 членов ЦИК (из 15) закончился уже несколько лет назад. Большинство из них были назначены ещё при президентстве Виктора Януковича. Согласно украинскому законодательству, именно президент Украины вносит представление на кандидатов в состав ЦИК, а Верховная Рада может их только утвердить. Ранее, в 2016 года, Порошенко уже пытался протащить в ЦИК своих людей, однако парламент тогда забраковал президентский список. В феврале 2018 года Порошенко повторно внес 14 из 13 необходимых членов Центризбиркома. В президентском представлении отсутствовали представители от фракции «Оппоблок». Согласно рекомендаций Парламентской ассамблеи Совета Европы, состав ЦИК формируется по квотному принципу.