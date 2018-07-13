Дамаск, 13 июля, 2018, 18:30 — ИА Регнум. По сообщению ресурса Al Masdar News, 12 июля боевики в провинции Дераа вероломно нарушили соглашение о примирении и открыли огонь из засады по сирийским военным колоннам. Сирийская армия понесла тяжелые потери: десятки военнослужащих убиты и ранены.

Василий Верещагин. Апофеоз войны. 1971

Повстанцы согласились передать находящиеся под их контролем населенные пункты Таль Антаре и Таль Аль-Алакият сирийским военным. Когда в соответствии с договоренностями конвои Сирийской арабской армии начали входить в эти поселки, их встретил плотный огонь боевиков.

Сосредоточения правительственных сил в окрестностях этих населенных пунктов тоже оказались под огнем — попали под массированный минометный обстрел. Местные источники сообщают, что убито не менее десяти сирийских военных, есть раненые.

Сирийская арабская армия развернула наступление на позиции боевиков. По их опорным пунктам, оборонительным рубежам и базам нанесены мощные артиллерийские и ракетные удары.

Несмотря на успешные переговоры и в целом успешное наступление САА в провинции Дераа, не стоит забывать простую истину: «Война — это искусство обмана».