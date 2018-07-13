Тамбов, 13 июля, 2018, 18:28 — ИА Регнум. За год своей деятельности в Тамбовской области региональный фонд микрофинансирования, который был образован в рамках государственной поддержки бизнеса, выдал местным предпринимателям 36 микрозаймов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Общая сумма выданных средств составила более 68 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Купюры

«Такие результаты стали возможными благодаря получению субсидий из федерального и регионального бюджетов на общую сумму свыше 55 миллионов рублей», — сообщил первый заместитель главы администрации Тамбовской области Александр Ганов.

Четверть заёмщиков фонда представляет сегмент обрабатывающей промышленности. Данная отрасль лидирует по темпам экономического роста, поэтому является для региона приоритетной. Сюда направлено около 14 млн рублей для поддержки 9 проектов. Чуть менее, 12 млн рублей, было выделено предприятиям сельскохозяйственной направленности, оказывающим существенное влияние на повышение продовольственной безопасности региона. Остальные проекты, поддержанные фондом, представляют широкий спектр видов предпринимательской деятельности.

Фонд микрокредитования, созданный в структуре фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства, не является аналогом кредитной организации, которая преследует коммерческие интересы. Он несет социальную нагрузку. Среди историй успеха есть фитнес-зал, детское кафе, автомастерская, стоматологическая клиника. Фонд помогает встать на ноги не только уже существующим организациям, но и предпринимателям-новичкам.

«Я обратилась в фонд за финансированием в июле 2017 года, и получилось так, что стала первым заемщиком, — рассказала индивидуальный предприниматель Антонина Бобкова. — Я занимаюсь торговлей в отдаленных селах Никифоровского района, снабжаю сельских жителей не только продуктами и товарами первой необходимости, но и детскими вещами, канцелярскими товарами, мебелью. Ставка, предложенная фондом, оказалась очень приемлемой — 7,5% годовых, сегодня ни в одном банке таких ставок нет. Сам процесс оформления документов был несложным, сотрудники фонда помогали мне от момента подачи заявки до получения займа».

За прошедший рабочий год фонд профинансировал предпринимательские проекты в 14 муниципальных образованиях региона. В планах организации — расширять географию проектов, привлекая к сотрудничеству предпринимателей из различных районов области. До конца года планируется докапитализация фонда на сумму 16,1 млн рублей.

На текущий момент минимальная ставка кредитования предпринимателей в фонде — 5%