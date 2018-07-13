Москва, 13 июля, 2018, 18:27 — ИА Регнум. Федеральный бюджет РФ в первой половине 2018 года исполнен с профицитом в 877 млрд рублей, или 1,9% ВВП. Такие данные приводит пресс-служба Министерства финансов России.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

Как сообщается, за период с января по июнь доходы бюджета составили 8,6 трлн рублей, в том числе нефтегазовые доходы — 3,9 трлн рублей, ненефтегазовые — 4,6 трлн рублей.

Расходы бюджета составили 7,7 трлн рублей. Основаная доля расходов пришлась на социальную политику (2,3 трлн рублей) и на национальную оборону (1,4 трлн рублей).

Объем ВВП в январе — июне составил 46 трлн 587,6 млрд рублей.

Напомним, в законе о бюджете на 2018 год запланирован дефицит бюджета по итогам года в размере 1,3% ВВП.