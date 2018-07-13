Анкара, 13 июля, 2018, 18:39 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел первое заседание кабинета с переизбрания в качестве главы государства, 13 июля передает агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

В ходе заседания Эрдоган пообещал в течение нового срока вывести Турцию в «десятку» ведущих экономик мира — наряду с США, Китаем, Японией и другими мировыми лидерами.

Срок полномочий Эрдогана в качестве президента Турции завершится в 2023 году. В настоящий момент Турция находится на 17-м месте в мире по размеру номинального ВВП.

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