Ивдель, Свердловская область, 13 июля, 2018, 18:25 — ИА Регнум. В свердловском городе Ивделе стабилизируется ситуация с паводком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в МЧС.

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В микрорайоне Кардон уровень воды реки Ивдель за сутки упал на шесть сантиметров. Дожди прекратились и в ближайшее время не ожидаются. Всё это способствует стабилизации ситуации.

Угрозы продолжения подтопления нет, а эвакуация граждан не нужна, отмечают в МЧС.

Напомним, ситуация здесь осложнилась из-за проливных дождей. Река Ивдель вышла из берегов и подтопила близрасположенные территории.