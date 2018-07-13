Симферополь, 13 июля, 2018, 18:03 — ИА Регнум. В Крыму закрыли 19 незаконных станций по продаже баллонного газа, собственники которых занимались спекуляцией. Об этом 13 июля на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ в баллоне

«Частники, не имея никаких допусков и разрешений, по сути, не просто продавали крымчанам баллонный газ, а занимались спекуляцией, превышая цену, предлагаемую государством, практически на одну треть. Как следствие (закрытия станций) — всего за один месяц объём продаж сжиженного газа предприятием «Крымгазсети» увеличился более чем в четыре раза, с 76 тонн до 370», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, первый замдиректора ГУП «Крымгазсети» Олег Бегинин и начальники ещё трёх региональных управлений предприятия были уволены за использование служебного положения в личных интересах.

В частности, родственнику главы Ялтинского управления эксплуатации газового хозяйства принадлежала фирма, которая занималась подключением к газу. Ещё одна фирма, которая занималась установкой и обслуживанием счётчиков, принадлежала дочери начальника евпаторийского управления эксплуатации газового хозяйства.