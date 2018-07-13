Киев, 13 июля, 2018, 18:00 — ИА Регнум. Осенью 2018 года администрация президента Украины может распустить Раду и назначить досрочные парламентские выборы. Об этом 13 июля в эфире телеканала NewsONE заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

Perohanych Верховная рада Украины

«В целом решения Верховной рады принимаются достаточно сложно, потому что на самом деле коалиции как бы нет. Сегодня ещё один депутат вышел из фракции «Блок Петра Порошенко». Эта Верховная рада балансирует на грани роспуска. А президентская администрация не может решить, выгоден ли им этот роспуск. Возможно, что они придут к выводу, что он им выгоден. И тогда осенью мы сможем наблюдать процесс роспуска Верховной рады и назначение досрочных выборов», — считает Суслов.

При этом он назвал «очень важным» сегодняшнее заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о том, что он остается на премьерском посту.

«В последнее время у нас вокруг премьера идет очевидная борьба. Президент вместе с близкими ему политическими и олигархическими кругами пытается понять, нужен ли ему Гройсман на должности премьер-министра или нет? Сегодняшнее заявление может свидетельствовать о том, что они договорились оставить его до перевыборов Верховной рады. Когда пройдут перевыборы, будет новая коалиция, будет назначен новый премьер-министр. Если бы Гройсман пытался вести свою политическую игру, тогда ему пришлось бы уйти в отставку, потому что ситуация плохая», — сказал Суслов.

По его словам, к концу года экономическая ситуация в стране может резко ухудшиться из-за необходимости проведения внешних выплат.

«У нас резко вырастают выплаты по долгам, о чем сегодня премьер снова говорил в Верховной раде. Жаловался на предшественников, которые набрали 50 млрд долл. внешних кредитов. Все это может выстрелить, если не будут получены очередные кредиты от МВФ. Премьер говорил, что ему не хочется повышать цены на газ и тарифы на коммунальные услуги, но намекнул, что это придется сделать, что еще больше понизит рейтинг правительства и рейтинг власти», — пояснил Суслов.

Он также проинформировал, что внешние кредиторы взяли Украину «в тиски».

«То, что рекомендуют Международный валютный фонд и другие кредиторы, в том числе и крупнейшие страны — США, нацелено на реализацию собственных интересов. А их интересы состоят в том, чтобы из Украины выдавить все эти долги и гарантированно все получить, чтобы не было дефолта, чтобы Украина выполнила свои обязательства. Для этого им надо сокращать расходы бюджета. Для этого нужно, чтобы граждане платили больше, для этого нужно из граждан выдавить дополнительные платежи. Вот такая политика проводится. Она ухудшает положение граждан», — подытожил Суслов.

Как сообщалось, 13 июля премьер Гройсман заявил, что Украине нужно ежегодно привлекать до 5 млрд долл. кредитных средств, чтобы обслуживать финансовые обязательства по внешним долгам. До 2023 года Киеву придется погасить долги на сумму 33 млрд долл.

«С 2005 по 2013 год Украина накопила более 50 млрд долл. долгов, которые были фактические потрачены непонятно куда и на что… Для обслуживания долгов нам нужно ежегодно привлекать около 5 млрд долл. В следующие пять лет мы должны вернуть 33 млрд долл.», — сказал Гройсман.

Он сообщил, что правительство поставило цель «отдать эти долги, обеспечить более быстрый экономический рост, чтобы экономика стала сильной».

Гройсман отметил, что власти создали антикоррупционные органы для защиты бизнеса и инвесторов. По его словам, резкое подорожание газа и тарифов на жилищно-коммунальные услуги вызвано нежеланием правительства объявлять дефолт.

«Уже год у нас идут дискуссии относительно формирования цены на газ в стране. Вы знаете, что для промышленности газ стоит около 10 тыс. грн (381 долл.). Дешевле его просто нет. Для населения правительство ввело ограничения. Эти ограничения до 7 тыс. грн (266 долл.). Речь идет о том, чтобы выравнять цену и сделать её единой. Я категорически с этим не согласен… Что такое дефолт — это резкий рост цен, высокая инфляция и резкое снижение доходов украинцев… Мы не должны допустить трагический сценарий… Я надеюсь на достижение понимания с международными партнерами», — подытожил Гройсман.

Напомним, МВФ требует от Украины резко повысить тарифы на газ для населения для предоставления Киеву очередного кредита. В 2014 году правительство Украины резко подняло (фактически в 10 раз) тарифы на газ для населения и промышленности. По состоянию на июнь 2017 года цена на газ для населения Украины составляет 6958 грн (265 долл.) за 1000 куб. м (6,958 грн, или 0,26 долл. за 1 куб. м газа). С 01.08.2010 по 30.04.2014 на Украине цены на газ были от 0,7254 грн. (0,027 долл.) за 1 м куб. По данным минэкономразвития Украины, средняя таможенная стоимость природного газа в марте 2018 года составила 275 долл. за 1 тыс. куб. м.

В 2017 году государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 7,5% — до 76,3 млрд в долларовом эквиваленте, и на 11% — до 2,1 трлн — в гривневом эквиваленте. Это составляет около 72% ВВП Украины. 2019−2021 гг. станут для Украины пиковыми по выплатам внешних долгов.