Руководителей «Крымгазсетей» уволили из-за обслуживания личных интересов
Симферополь, 13 июля, 2018, 17:59 — ИА Регнум. Первый заместитель директора ГУП «Крымгазсети»Олег Бегинин и начальники ещё трёх региональных управлений предприятия уволены после проверок за использование должностных полномочий в угоду личных интересов. Об этом 13 июля на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
«В результате проверок выявлены недобросовестные руководители управлений, которые, пользуясь своим положением, создали аффилированные профильные структуры… Уволены первый заместитель директора предприятия господин Бегинин, а также начальники Евпаторийского, Бахчисарайского и Ялтинского управлений», — отметил Аксёнов.
По его словам, родственникам главы Ялтинского управления эксплуатации газового хозяйства принадлежала фирма, которая занималась подключением к газу. Ещё одна фирма, которая занималась установкой и обслуживанием счётчиков, принадлежала дочери начальника евпаторийского управлениях эксплуатации газового хозяйства.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года глава РК заявил, что газовый рынок полуострова оброс огромным количеством посредников, которые сами ничего не производят, а просто являются мостом между должностными лицами управляющих и сетевых компаний и гражданами.
«Частников нужно всех убрать с этого рынка по обслуживанию внутридомового оборудования и выдачи техусловий. Есть компания-монополист, государственная организация «Крымгазсети», она и должна с гражданами сотрудничать, чтобы людей не отправляли в компании «Рога и копыта», — пояснил свою позицию Аксёнов.