Симферополь, 13 июля, 2018, 17:59 — ИА Регнум. Первый заместитель директора ГУП «Крымгазсети»Олег Бегинин и начальники ещё трёх региональных управлений предприятия уволены после проверок за использование должностных полномочий в угоду личных интересов. Об этом 13 июля на своей странице в Facebook сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

«В результате проверок выявлены недобросовестные руководители управлений, которые, пользуясь своим положением, создали аффилированные профильные структуры… Уволены первый заместитель директора предприятия господин Бегинин, а также начальники Евпаторийского, Бахчисарайского и Ялтинского управлений», — отметил Аксёнов.

По его словам, родственникам главы Ялтинского управления эксплуатации газового хозяйства принадлежала фирма, которая занималась подключением к газу. Ещё одна фирма, которая занималась установкой и обслуживанием счётчиков, принадлежала дочери начальника евпаторийского управлениях эксплуатации газового хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года глава РК заявил, что газовый рынок полуострова оброс огромным количеством посредников, которые сами ничего не производят, а просто являются мостом между должностными лицами управляющих и сетевых компаний и гражданами.

«Частников нужно всех убрать с этого рынка по обслуживанию внутридомового оборудования и выдачи техусловий. Есть компания-монополист, государственная организация «Крымгазсети», она и должна с гражданами сотрудничать, чтобы людей не отправляли в компании «Рога и копыта», — пояснил свою позицию Аксёнов.