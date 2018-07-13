Рим, 13 июля, 2018, 17:58 — ИА Регнум. В Италии назревает очередной скандал с нелегальными мигрантами: вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини в пятницу, 13 июля, написал на своей странице в Twitter, что еще одно судно с мигрантами движется к берегам Италии, но ни в один итальянский порт оно не войдет.

Иван Шилов ИА REGNUM Корабль с мигрантами

На борту судна — 450 мигрантов. Корабль ранее находился в территориальных водах Мальты и оттуда взял курс на Италию. Сальвини отметил, что итальянские власти не изменят своего решения и не будут больше впускать корабли с нелегалами в свои порты.

Ранее МВД запретило вход в порты нескольким кораблям иностранных неправительственных организаций, после нескольких дней ожидания они доставили мигрантов, которых взяли на борт в территориальных водах Ливии, в порты других стран.