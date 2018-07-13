Тобольск, Тюменская область, 13 июля, 2018, 17:52 — ИА Регнум. В Тобольске (Тюменская область) борются с возгоранием мусорного полигона. Горение будет устранено при хорошем прогнозе погоды 14 июля, при неблагоприятном — к утру 16 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свалка

Сообщение о горении мусора на полигоне твёрдых бытовых отходов поступило на пульт спасателей 11 июля 2018 года. Длина кромки горения, по их оценкам, составляла 100 метров, ширина 15 метров, общая площадь, охваченная огнём, — 1,5 тыс. кв. метров. Смогом затянуло весь Тобольск. Аллергикам и астматикам до сир пор трудно дышать.

«Так в Тобольске запустился мусоросжигательный завод», — иронизируют жители города в сети по поводу горения свалки.

Отметим, что тобольская свалка действует с 1980-х годов прошлого века, и там более 30 лет не соблюдались нормы природоохранного законодательства. Данный факт признают в мэрии.

На совещании в администрации Тобольска заместитель начальника ГО и ЧС Роберт Мирязов сообщил, что пожар на данный момент локализован. На ликвидации горения свалки работают 14 самосвалов, бульдозеров, грузовиков. Туда свозятся десятки тонн грунта, глины, песка для рекультивации.

«Бульдозер роет траншеи, таким образом отрезая очаг возгорания, чтобы он не распространялся по всей свалке. Открытого огня нет, есть задымление и глубинное горение», — доложил он.

Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области проводятся исследования атмосферного воздуха. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено, заявила представитель ведомства.

В отношении эксплуатирующей полигон организации «Тюменское экологическое объединение» (ТЭО) составлен протокол об административном правонарушении по ст. 8.5 («Сокрытие или искажение экологической информации») и 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления»).

Представитель «ТЭО» Василий Пономарев сообщил на совещании, что до конца 2018 года будет завершено обследование полигона. Там запланирована реконструкция наблюдательных скважин, установка оборудования контрольно-дезинфицирующих зон с железобетонными ваннами для дезинфекции колес мусоровозов, предусмотрены переносные сетчатые ограждения в местах разгрузки отходов.