Лондон, 13 июля, 2018, 17:57 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с президентом России сокращение ядерных арсеналов и «в идеале» — ядерное разоружение, 13 июля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Если мы сможем что-то сделать, чтобы существенно сократить их (запасы ядерного оружия — прим. ИА REGNUM ), а в идеале избавиться от них. Может быть, это мечта, но, конечно, это тема, которую мы будем с ним обсуждать… Ядерное оружие — это самая большая проблема в мире», — сказал Трамп в ходе пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Как сообщало ИА REGNUM, в понедельник, 16 июля, в Хельсинки состоится встреча президента России Владимира Путина и Трампа. В настоящий момент Трамп находится на переговорах в Великобритании.

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