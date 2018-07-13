Красноярск, 13 июля, 2018, 17:46 — ИА Регнум. Жители Красноярска уже не первый день жалуются на дымку, накрывшую город. Также в городских пабликах в соцсетях они сообщают о запахе гари:

Скриншот со страницы группы «Я живу Красноярске». Vk.com Красноярск накрыло дымкой

«Запах в городе ужасный. Дышать нечем».

В связи с этим Роспотребнадзор провёл в Красноярске исследование атмосферного воздуха. О его результатах в ведомстве ИА REGNUM сообщили сегодня, 13 июля.

Специалисты исследовали воздух с 9 по 12 июля. В результате 11 июля они выявили в Советском районе Красноярска превышение предельно допустимой концентрации по формальдегиду на уровне 1,1−1,7 ПДК. В других районах города превышения не фиксировались, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Между тем красноярцы обеспокоены и пытаются понять, почему над городом зависла дымка.

«Леса горят. Дым не только в городе. В районе аэропорта вчера было тоже все затянуто», — предположил подписчик паблика «Я живу [В] Красноярске».

«Проехал от Красноярска до Абакана — везде дымка от лесных пожаров, вся Хакасия тоже в пелене», — пишет на своей странице в соцсети председатель регионального отделения партии «Зелёные» в Красноярском крае Сергей Шахматов.

Действительно, в Красноярском крае в настоящее время складывается непростая ситуация с лесными пожарами. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, по состоянию на 16:00 (местн.) 13 июля в крае в авиационной и наземной зонах действовало 22 лесных пожара на площади 11 819 га. В зоне контроля зарегистрировано 122 пожара на площади 423 991 га.

При этом власти края утверждают, что контролируют ситуацию и населённым пунктам ничего не угрожает. Однако, как ранее сообщало ИА REGNUM, федеральный штаб по тушению лесных пожаров поручил Красноярскому краю, Якутии и Магаданской области усилить меры по локализации и ликвидации крупных лесных пожаров.