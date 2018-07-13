Лондон, 13 июля, 2018, 17:46 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Лондоне отказался отвечать на вопрос журналиста CNN. Соответствующая видеозапись опубликована в микроблоге телеканала Fox News в Twitter.

Esther Vargas Журналисты

«CNN — это фейковые новости. Я не принимаю вопросов от CNN», — сказал глава Белого дома, предложив передать слово сотруднику другого издания.

Напомним, в начале года Fox News опубликовал список победителей «Премии за лучшие фейковые новости», придуманной Дональдом Трампом. Первое место в нём занял обозреватель The New York Times Пол Кругман, вторым оказался ведущий ABC News Брайан Росс, а третье место досталось журналистам CNN.

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