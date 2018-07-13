Лондон, 13 июля, 2018, 17:44 — ИА Регнум. По словам президента США Дональда Трампа, ситуация с воссоединением Крыма с Россией — это «катастрофа» бывшего американского президента Барака Хусейна Обамы. Об этом сегодня, 13 июля, сообщает Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прощание

Трамп заявил, что если бы он тогда был президентом США, то никакого бы воссоединения Крыма с Россией не было бы.

Напомним, накануне на пресс-конференции по итогам саммита НАТО Трамп также заявил, что не позволил бы случиться воссоединению Крыма с Россией, если бы он был президентом в 2014 году. При этом всю вину за воссоединение он сваливает на своего предшественника — Барака Обаму, который якобы позволил этому произойти.

При этом Трамп заявил, что вся эта ситуация вокруг Крыма ему «не нравится».