Кострома, 13 июля, 2018, 17:44 — ИА Регнум. Костромские депутаты поддержали проект пенсионной реформы, сообщает ГТРК «Кострома». Местные власти обещают организовать публичные обсуждения деталей законопроекта, которое может занять несколько недель.

Питер Пауль Рубенс. Старуха и мальчик со свечами. 1616

Изменения в пенсионном законодательстве поддержали 23 депутата, против высказались 8, 1 воздержался. В ходе обсуждения чиновники внесли свои предложения:

дополнить список профессий с ранним выходом на пенсию;

снизить возраст выхода на пенсию для женщин;

разработать гарантии трудоустройства людям предпенсионного возраста;

обеспечить высокое качество медицинской помощи и другие предложения.

В ходе обсуждения вопроса, председатель комитета областной Думы по бюджету, налогам, банкам и финансам Олег Скобёлкинотметил, что две трети пенсионного фонда регион получает из федерального бюджета и пенсионная реформа в области необходима:

«Бюджет пенсионного фонда у нас составляет 36 миллиардов. При этом 12 миллиардов мы собираем сами. То есть одну треть. […] Поэтому назрела реформа или не назрела? Как будет давать Федеральный бюджет? Чего говорить: у нас 177 000 работающих и 212 000 пенсионеров. Поэтому, на мой взгляд, вопрос необходимости пенсионной реформы — он в этих цифрах просто лежит».

Отметим, что предложения от жителей Костромской области направят в Госдуму ко второму чтению.

«Первое чтение — это концепция. Концепция — это необходимость изменений. А нюансы, цифры конкретные, предложения, они будут формулироваться, собираться и вноситься в ходе подготовки закона ко второму чтению и окончательной редакции», — отметил депутат Государственной Думы РФ Алексей Ситников.

Справка ИА REGNUM.

В Костромскую областную Думу входят: 28 депутатов от «Единой России», три коммуниста, два парламентария от «Справедливой России» и один от ЛДПР

Отметим, что, по данным Костромастата, за последний год пенсия среднего костромича выросла на 400 рублей и составила 12,6 тысяч рублей.