Нарьян-Мар, 13 июля, 2018, 17:42 — ИА Регнум. Семь деревянных скульптур в стиле Landart установили на месте бывшего Пустозерска.

Nao24.ru Лось

Как пишет nao24.ru, объекты созданы из горбыля и бросового полевого материала. Все они установлены на большой пустозерской тропе. Это проект общества краеведов, который реализуется на средства президентского гранта и при финансовой поддержке недропользователей. Протяжённость маршрута составляет около 10 километров. Фигуры лося, медведя, орлана-белохвоста, песца, куропатки, зайца и совы установлены вдоль тропы.

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Всех животных для удобства гостей расположили неподалёку друг от друга. Например, от орлана до лося всего около 600 метров. Пустить по маршруту первые группы туристов планируется уже в сентябре, когда состоится официальное открытие проекта.

Помимо экологической тропы предусмотрено создание биоинженерных конструкций по привлечению животного мира на территорию и постов для наблюдения за животными, а также организация волонтёрских лагерей для молодёжи НАО.

Как сообщало ИА REGNUM, Пустозерск — исчезнувший город в нижнем течении Печоры, в Заполярном районе Ненецкого автономного округа. Находится он в 20 км от Нарьян-Мара. Пустозерск стал первым русским городом за полярным кругом и одним из главных форпостов России в освоении Севера и Сибири. В 1924 году потерял статус города, окончательно покинут в 1962 году.