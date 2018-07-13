Москва, 13 июля, 2018, 17:40 — ИА Регнум. Пока реальные доходы граждан РФ не начнут ощутимо расти, ни о каком росте российской экономики говорить не приходится, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он рассказал 13 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития Максима Орешкина, заявившего, что «российская экономика перешла в новую реальность».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

«У Министерства экономического развития есть традиция очень оптимистичных прогнозов, — сказал Григорьев. — Мы помним, как Алексей Улюкаев заявлял, что очередное дно найдено. И сегодня, если почитать документы, которые публикует это ведомство, можно увидеть, что там всегда царят крайне оптимистичные оценки».

По словам Григорьева, и Минэкономразвития, и Центробанк РФ, и Минфин РФ одержимы показателями инфляции.

«Они говорят: «Достаточно, чтобы была небольшая инфляция, и у нас будет макроэкономическая стабильность, бизнес поймёт, что можно не бояться, инвестировать, и всё будет замечательно, — пояснил Григорьев. — Тем не менее на практике год за годом этого не происходит, несмотря на снижение инфляции. Мы не видим ни всплеска инвестиций, ни серьёзного роста российской экономики. Напротив — наибольший рост российской экономики был в начале нулевых, когда инфляция была вообще двузначной».

При этом Григорьев отметил, что главный мотив для бизнеса к инвестициям — это не фактический показатель инфляции, а уверенность предпринимателей в том, что она относительно стабильна.

«Для бизнеса важно ещё и то, чтобы его потребители, которым он продаёт свою конечную продукцию, становились богаче, — пояснил экономист. — У нас с этим проблемы, как известно, с 2014 года. Реальные доходы падают год от года, и до тех пор, пока реальный спрос со стороны большинства трудящихся масс не будет восстановлен, ни о каком возобновлении роста российской экономики, ни о каком увеличивающемся интересе со стороны бизнеса, в том числе и иностранного, говорить не приходится».

Григорьев добавил, что можно ещё много лет говорить о новой реальности, каких-то новых условиях и низкой инфляции, но по факту это не влияет на экономику и не является драйвером её роста.

«Таковым может стать только рост реальных доходов», — подчеркнул Григорьев.

Напомним, что в интервью телеканалу «Россия 24» министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что «мы живем в новой реальности», переход к которой даёт большую стабильность и предсказуемость для бизнеса и способствует инвестиционной активности.

В числе признаков этой новой реальности инфляция, прежде находившаяся на уровне 15%, в то время как «ужасным» считается отклонение на несколько десятых долей процента от показателя в 4%.

«Из-за повышения НДС в следующем году у нас инфляция чуть-чуть выйдет выше уровня 4%, но это не несет никаких серьёзных рисков для общей инфляционной картины, а в 20-м году мы опять опустимся ниже 4%, когда этот негативный эффект повышения НДС из базы уйдёт», — пообещал, вероятно, откуда-то из другой реальности министр.